В центре Павлограда дедушка упал в 1,5-метровую яму

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина упал под колеса трамвая.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 12:38.

Сегодня, 20 июля, в центре Павлограда на улице Полтавской произошел несчастный случай – там 77-летний мужчина упал в 1,5-метровую яму.

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