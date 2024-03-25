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  • До 6 возросло количество жертв вражеского ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта

До 6 возросло количество жертв вражеского ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта

Сегодня 07:57
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Соболезнования родным и близким!

Новости Днепра про До 6 возросло количество жертв вражеского ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта

К сожалению, до 6 возросло количество жертв вражеского ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта. Сегодня ночью в больнице от полученных ранений умер 59-летний мужчина.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Врачи все эти дни боролись за его жизнь, оперировали, сделали все возможное, но многочисленные травмы были не совместимы с жизнью. Вечная память… Соболезнования родным и близким, — написал он.

По его словам, в больницах на сегодня находятся еще 7 человек, раненых после того обстрела — трое из них в тяжелом состоянии.

Врачи борются за их жизнь, оказывается вся необходимая помощь, — добавил Вилкул.

Также он отметил, что аварийные графики отключений, введенные вчера днем энергетиками, ночью были отменены.

Но ситуация непростая, ликвидация последствий вражеских ударов продолжается. Поэтому на всякий случай держите заряженными гаджеты и павербанки, — написал глава Рады обороны города.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня на весь день отключат свет: адреса.

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