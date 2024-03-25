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До 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по Кривому Рогу 12 березня

Сьогодні 07:57
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Співчуття рідним та близьким!

Новости Днепра про До 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по Кривому Рогу 12 березня

На жаль, до 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по Кривому Рогу 12 березня. Сьогодні вночі у лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Лікарі всі ці дні боролися за його життя, оперували, зробили все можливе, але численні травми були не сумісні з життям. Вічна пам’ять… Співчуття рідним та близьким, – написав він.

За його словами, у лікарнях на сьогодні перебувають ще 7 людей, поранених після того обстрілу – троє з них у тяжкому стані.

Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога, – додав Вілкул.

Також він зазначив, що аварійні графіки відключень, запроваджені вчора вдень енергетиками, вночі було скасовано.

Але ситуація непроста, ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується. Тому про всяк випадок тримайте зарядженими гаджети та павербанки, – написав голова Ради оборони міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні на увесь день вимкнуть світло: адреси.

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