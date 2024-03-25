У Дніпрі сьогодні на увесь день вимкнуть світло: адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 25 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло в деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Квартальна: 11, 13, 17, 25, 27, 29, 31, 37;

вул. Інженерна: 2-А, 4, 6;

вул. Казакевича: 1-4;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-Д, 119-133 (непарні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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