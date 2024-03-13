Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг в лікарні померла 47-річна жінка

На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг 12 березня в лікарні померла 47-річна жінка.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким, – написав він.
За його словами, у лікарні ще 6 «важких», зокрема 2 дітей. Лікарі боряться за їхні життя.
За інформацією Криворізького виконкому, було три влучання. Два з них в житлові квартали у різних районах міста. Одна із ракет уразила 9-поверхівку, де загинуло троє людей, ще одна впала між двома п’ятиповерховими будинками. На місці другого влучання загиблих немає, але є поранені.
За медичною допомогою звернулися майже 40 людей. Серед постраждалих 10 дітей.
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