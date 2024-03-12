“Говорив з сестрою, вона зараз не відповідає на дзвінки”: очевидці про перші хвилини після прильоту по Кривому Рогу

Рятувальна операція триває.

На місці атаки на багатоповерхівки в Кривому Розі працюють рятувальники. Наразі з-під завалів вдалося дістати чотирьох людей. Станом на 20:30 було відомо про трьох загиблих. Ще 38 криворіжців отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них десятеро – діти, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Біля намету, який розгорнули біля місця влучання поліціянти, зібралися люди, які хочуть отримати допомогу, або уточнити інформацію про своїх рідних. У момент вибуху один із криворіжців саме спілкувався телефоном з сестрою, що мешкає в багатоповерхівці, яка загорілася після атаки. Нині жінка на зв’язок не виходить, пише місцеве ЗМІ “Свої”. Чоловік не знає, де зараз його родичка та чи жива вона.

Ще один із очевидців, Євген, почувши вибух, ліг на землю. А через кілька секунд, коли зрозумів, що “прилетіло” у будинок – побіг на місце подій.

Розповідає, що було багато людей у крові, 2 людини – жінка 35-40 років та чоловік приблизно 50 – років загинули, вони йшли біля будинку, коли у нього влучила ракета, – передає Перший Криворізький.

Рятувальники показали перші хвилини після удару. Надзвичайники виносили на ношах поранених людей з понівеченого будинку. Крім цього, перевіряли кожну із квартир, де могли бути заблокованими жителі багатоповерхівки.

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