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  • Топ-5 блогерів з Дніпра у TikTok, які підкорили мережу: чіхуахуа Льоня та хлопець, що пішов на побачення з “хатіко”

Топ-5 блогерів з Дніпра у TikTok, які підкорили мережу: чіхуахуа Льоня та хлопець, що пішов на побачення з “хатіко”

Сьогодні 16:15
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За останні роки платформа TikTok стала справжнім майданчиком для творчості, розваг та освіти. Деякі дніпряни та жителі області вже завоювали популярність серед мільйонів глядачів. Ми зібрали 5 найпопулярніших блогерів з Дніпра, які підкорили мережу. Хто вони такі та про що знімають відео, читайте у нашому огляді.

Новости Днепра про Топ-5 блогерів з Дніпра у TikTok, які підкорили мережу: чіхуахуа Льоня та хлопець, що пішов на побачення з
Популярний блогер з Дніпропетровської області Миколай з ніком zalip.uha у своєму тіктоці має два аккаунти, на одному з яких – 306 тисяч слідкувачів, а на іншому – 111 тисяч. Його популярність зросла з початком війни, коли в мережі почали з’являтися відео, на яких він за допомогою платформи «Чат рулетка» «тролив» росіян. На своїй сторінці TikTok Миколай ділиться кадрами зі стрімів, які згодом стають мемами та набирають тисячі лайків.
Увага! Через надмірне використання нецензурної лексики у відео ми не рекомендуємо дивитися їх дітям до 16 років.

Новости Днепра про Топ-5 блогерів з Дніпра у TikTok, які підкорили мережу: чіхуахуа Льоня та хлопець, що пішов на побачення з

Наступним популярним Дніпровським блогером є David Prank який має 297 тисяч підписників. Він знімає комічні відео з добрими пранками: маскується під дідуся або вдягає костюм килима та дивиться реакції людей. Також час від часу ділиться відео, де допомагає пенсіонерам з покупками та підписує їх: «Робіть добро».
А минулого літа блогер «пішов» на побачення, щоб підняти настрій «Хатіко» з Європейської площі, про яку ми писали раніше.

Новости Днепра про Топ-5 блогерів з Дніпра у TikTok, які підкорили мережу: чіхуахуа Льоня та хлопець, що пішов на побачення з

Наймилішим з блогерів Дніпра можна вважати чіхуахуа Льоню, який покорив серця аж 1 мільйону користувачів TikTok! Він зі своєю власницею знімають милі відео, додаючи до них субтитри англійською мовою задля іноземної аудиторії. На кожному відео Льоня «розмовляє» з глядачами, чим завойовує кожного.

Новости Днепра про Топ-5 блогерів з Дніпра у TikTok, які підкорили мережу: чіхуахуа Льоня та хлопець, що пішов на побачення з

Популярність здобув також хлопець з Дніпра з нікнеймом Gradus. Він записує гумористичні відео та вже набрав 3 мільйони підписників. Також блогер випускає власний мерч, в якому і знімає свої ролики. З початку повномасштабного вторгнення Gradus перейшов на українську мову, однак згодом знову почав озвучувати відео російською. В одному з постів хлопець прокоментував таке рішення наступним чином: «Я також вивчав українську мову, тому можу перейти на неї дуже швидко. На одному зі стрімів я запитав глядачів, на якій мові варто продовжувати, та багато хто віддав перевагу саме російській». Загалом, незважаючи на це, кількість підписників не змінилася, хлопець й досі користується великою популярністю.

Новости Днепра про Топ-5 блогерів з Дніпра у TikTok, які підкорили мережу: чіхуахуа Льоня та хлопець, що пішов на побачення з

Список блогерів Дніпра та Дніпропетровської області закриває всім відомий дніпрянин Олександр Іванчак, який став чемпіоном України зі швидкісного складання кубика Рубіка. Його захоплення – створювати картини за допомогою кубиків, саме цим він й підкорив 3,3 млн користувачів TikTok. З початку війни Олександр зробив портрети Володимира Зеленського, Віталія Кіма, Олексія Арестовича та інших українських політиків. Також у його профілі можна побачити портрети багатьох відомих людей: Бреда Піта, Джоні Деппа, Шакіри та ін.

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Новости Днепра про Топ-5 блогерів з Дніпра у TikTok, які підкорили мережу: чіхуахуа Льоня та хлопець, що пішов на побачення з Українська

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