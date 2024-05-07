Топ-5 блоггеров из Днепра в TikTok, покоривших сеть: чихуахуа Леня и парень, ушедший на свидание с «хатико»

В последние годы платформа TikTok стала настоящей площадкой для творчества, развлечений и образования. Некоторые днепряне и жители области уже завоевали популярность среди миллионов зрителей. Мы собрали 5 самых популярных блоггеров из Днепра, покоривших сеть. Кто они такие и о чем снимают видео, читайте в нашем обзоре.

Популярный блоггер из Днепропетровской области Николай с ником zalip.uha в своем тиктоке имеет два аккаунта, на одном из которых – 306 тысяч следователей, а на другом – 111 тысяч. Его популярность выросла с началом войны, когда в сети начали появляться видео, на которых он с помощью платформы «Чат рулетка» «троллил» россиян. На своей странице TikTok Николай делится кадрами из стримов, которые впоследствии становятся мемами и набирают тысячи лайков.

Внимание! Из-за чрезмерного использования нецензурной лексики в видео мы не рекомендуем смотреть их детям до 16 лет.

Следующим популярным Днепровским блоггером является David Prank, имеющий 297 тысяч подписчиков. Он снимает комические видео с «добрыми» пранками: маскируется под дедушку или одевает костюм ковра и смотрит реакции людей. Также время от времени делится видео, где помогает пенсионерам с покупками и подписывает их: «Делайте добро».

А прошлым летом блогер «ушел» на свидание, чтобы поднять настроение «Хатико» с Европейской площади, о которой мы писали раньше.

Самым милым из блоггеров Днепра можно считать чихуахуа Леню, покорившего сердца аж 1 миллиону пользователей TikTok! Он со своей владелицей снимают милые видео, добавляя к ним субтитры на английском языке для иностранной аудитории. На каждом видео Леня разговаривает со зрителями, чем завоевывает каждого.

Известность получил также парень из Днепра с никнеймом Gradus. Он записывает юмористические видео и уже набрал 3 миллиона подписчиков. Также блоггер выпускает свой мерч, в котором и снимает свои ролики. С начала полномасштабного вторжения Gradus перешел на украинский язык, однако впоследствии снова начал озвучивать видео на русском. В одном из постов парень прокомментировал такое решение следующим образом: «Я тоже изучал украинский язык, поэтому могу перейти на него очень быстро. На одном из стримов я спросил зрителей, на каком языке следует продолжать, и многие предпочли именно русский». В общем, несмотря на это, количество подписчиков не изменилось, парень до сих пор пользуется большой популярностью.

Список блоггеров Днепра и области закрывает всем известный днепрянин Александр Иванчак, ставший чемпионом Украины по скоростной сборке кубика Рубика. Его увлечение – создавать картины с помощью кубиков, именно этим он и покорил 3,3 миллиона пользователей TikTok. С начала войны Александр создал портреты Владимира Зеленского, Виталия Кима, Алексея Арестовича и других украинских политиков. Также в его профиле можно увидеть портреты многих известных людей: Брэда Пита, Джонни Деппа, Шакиры и т.д.

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