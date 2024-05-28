На Дніпропетровщині в одному із міст скасували пільговий проїзд

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині скасували пільговий проїзд.

У Жовтих Водах у громадському транспорті тимчасово скасували пільговий проїзд. Про це повідомили на офіційнійЖовтоводської міськради.

Відповідне рішення діє з 22 травня.

У зв’язку із форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), виконавчий комітет Жовтоводської міської ради повідомляє про тимчасове призупинення пільгових перевезень пасажирів у міському транспорті, – йдеться у повідомлені.

Які саме “обставини непереборної сили” вплинули на скасування пільгового проїзду не уточнюється. У коментарях зібралися обурені люди, які не розуміють, чому міськрада вдалася до такого обмеження.