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На Дніпропетровщині в одному із міст скасували пільговий проїзд

Сьогодні 12:27
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У Жовтих Водах на Дніпропетровщині скасували пільговий проїзд.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному із міст скасували пільговий проїзд

У Жовтих Водах у громадському транспорті тимчасово скасували пільговий проїзд. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Жовтоводської міськради. 
 
Відповідне рішення діє з 22 травня. 
 

У зв’язку із форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), виконавчий комітет Жовтоводської міської ради повідомляє про тимчасове призупинення пільгових перевезень пасажирів у міському транспорті, – йдеться у повідомлені.

Які саме “обставини непереборної сили” вплинули на скасування пільгового проїзду не уточнюється. У коментарях зібралися обурені люди, які не розуміють, чому міськрада вдалася до такого обмеження. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному із міст скасували пільговий проїздУкраїнська

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