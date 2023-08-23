У дівчини-“легенди” з Європейської площі Дніпра, з’явився залицяльник: приніс троянди та накрив стіл (ВІДЕО)

У дівчини, яка підпирає стовп на Європейські площі, з'явився залицяльник.

Історія із загадковою дівчиною, яка понад тиждень стоїть на Європейській площі, перетворилася на справжній серіал. Усе місто спостерігає за розвитком подій. Досі достеменно невідомо, чому саме панянка приходить на це місце кожного дня, але вона вже стала зіркою соцмереж.

Учора в неї з’явився залицяльник, який прийшов на побачення у “модному” костюмі, зробленому з клітчастих баулів. Хлопець приніс столик, троянди та замовив страви із McDonald’s.

На відео дніпровський пранкер Давид, який відомий своїми епатажними перфомансами в середмісті Дніпра.

Спочатку хлопця спіткала невдача, адже панянки не було на звичному місці, тому залицяльник зажурився та став чекати. З собою він взяв стіл, троянди та улюблений фаст-фуд дівчини.

Згодом панянка повернулася і пранкер запропонував їй троянду. Від квітів вона відмовилася, тому Давид постояв разом з нею біля стовпа, на очах у сотень “зівак”, які теж прийшли подивитися на загадкову дівчину.

Ми вже розповідали, що учора хтось намагався поцілувати панянку, а натовп почав кричати гірко.

Що відомо про дівчину з Європейської площі

Ніхто досі не знає навіщо панянка щоденно стоїть у середмісті Дніпра по 8 годин. Її прозвали Дніпровським Хатіко, через аналогію з відомою історією про пса Хатіко, який вірно чекав свого господаря.

Хтось вважає це пранком, хтось соціальним експериментом, а хтось підозрює, що у містянка страждає на психічні розлади. Дніпряни підозрюють, що вона виконує картковий борг або щось подібне. Проте ні одну із версій поки що не можна, ні підтвердити, ні спростувати.

Поблизу панянки постійно збираються люди, які влаштовують свої пранки. До прикладу, хтось обсипав навколо неї коло із солі, як у хоррорах про демонів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в загадкової дівчини з Європейської площі, яка просить їжу з Маку в Дніпрі, з’явився “адвокат”.

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