У Дніпрі затримали нетверезого водія та виявили у нього підроблені документи

У Дніпрі вчора, 27 травня, увечері патрульні затримали чоловіка, який сів за руль напідпитку, та виявили в нього підроблені документи.

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області.

Вчора ввечері у Самарському районі правоохоронці зупинили автомобіль Geely, за кермом якого перебував чоловік. Він передав поліцейським документи на перевірку, після чого виявилося, що посвідчення водія було підробленим. Кермувальник повідомив, що придбав його в інтернеті. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Також, за допомогою Драгера, у крові правопорушника виявили 2.02 проміле алкоголю.

Патрульні склали матеріали за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має цього права) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Громадянина відсторонили від керування, – зазначили у публікації поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вулицями Дніпра їздив чудо-автомобіль.

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