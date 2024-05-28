У Дніпрі затримали нетверезого водія та виявили у нього підроблені документи

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області.
Вчора ввечері у Самарському районі правоохоронці зупинили автомобіль Geely, за кермом якого перебував чоловік. Він передав поліцейським документи на перевірку, після чого виявилося, що посвідчення водія було підробленим. Кермувальник повідомив, що придбав його в інтернеті. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Також, за допомогою Драгера, у крові правопорушника виявили 2.02 проміле алкоголю.
Патрульні склали матеріали за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має цього права) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Громадянина відсторонили від керування, – зазначили у публікації поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вулицями Дніпра їздив чудо-автомобіль.
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