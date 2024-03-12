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  • Стало відомо, чи є жертви на місці влучання ще однієї ракети у Кривому Розі

Стало відомо, чи є жертви на місці влучання ще однієї ракети у Кривому Розі

Сьогодні 21:33
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Ввечері 12 березня по Кривому Рогу влучили трьома ракетами.

Новости Днепра про Стало відомо, чи є жертви на місці влучання ще однієї ракети у Кривому Розі

Попередньо, це були ракети Х-59, якими зазвичай атакують Кривий Ріг. На місці працюють фахівці, які уточнюють дані про зброю, якою поцілили по житлових кварталах. Таку інформацію повідомив очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Влучання сталися у двох різних районах. У 9-поверхівку та біля 5-поверхівки, уточнили в поліції.

На місці другого влучання у п’ятиповерхівку у Кривому Розі загиблих немає, є поранені. Попередньо, армія РФ атакувала місто ракетами Х-59, — повідомив очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко

У обох будинках виникли пожежі, які ліквідували працівники ДСНС. У будівлях зафіксовано руйнування даху, стін та балконів, у квартирах вибито вікна, пошкоджено автомобілі.

Поліцейські допомагають розбирати завали, евакуюють мешканців із задимлених та пошкоджених осель. Поряд з місцями обстрілів розгорнуто мобільні пункти, триває прийом звернень громадян.

Новости Днепра про Стало відомо, чи є жертви на місці влучання ще однієї ракети у Кривому Розі

Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих. Ще 38 людей, з яких 10 – діти, отримали поранення. П’ятеро постраждалих – важкі. Наразі їх оперують. Раніше ми публікували свідчення очевидців про момент влучання ракети по будинку в Кривому Розі. 

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Новости Днепра про Стало відомо, чи є жертви на місці влучання ще однієї ракети у Кривому РозіУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, чи є жертви на місці влучання ще однієї ракети у Кривому РозіРусский

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