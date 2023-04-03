Что сейчас с кинологами «Антареса», которые подорвались на разтяжке и лечатся в Днепре

Лариса Борисенко, которая подорвалась вместе с напарником на разтяжке, пришла в себя, но до сих пор находится в реанимации.

Об этом сообщили на странице «Антареса» на фейсбуке.

Руководительница кинологического отряда Лариса Борисенко уже пришла в себя и передала через дочь свои слова благодарности. Лариса говорит, что она сейчас в реанимации, чувствует себя хорошо, но ей трудно концентрировать внимание на наборе текста и разговорах. Поэтому она просит немного подождать и обещает, что обязательного ответит всем, кто за нее переживает.

Понимаю, что люди хотят меня слышать, но пока трудно… Я очень благодарна каждому за то, что в моем мире так много классных людей! Я очень благодарна каждому человеку за помощь, за все, что сейчас делается. За то, что когда пришло горе, я поняла, что я не сама! Я есть! И вокруг меня есть очень качественный МОЙ мир, из очень качественных МОИХ людей! Это не значит, что кто-то плохой или кто-то хороший. Это о том, что мой мир очень наполнен людьми моими по духу, – рассказала Лариса.

Напарник Ларисы — Вячеслав, который тоже пострадал при взрыве, уже дома, но впереди его ждет длинный путь восстановления. Родные ищут для кинолога реабилитационный центр, где мужчина сможет получить необходимую помощь.

Напомним, 26 марта группа кинологов подорвалась на растяжке, когда выполняла задачи по поиску погибших в Харьковской области. В результате взрыва пострадали руководитель «Антареса» Лариса Борисенко и ее напарник Вячеслав Майборода. У Ларисы были серьезные ранения, пробита бедренная артерия, поражение головного мозга, сильно иссечено все тело, большая кровопотеря. Женщина была в коме, когда ее доставили в реанимацию днепровской больницы.

У Вячеслава были иссечены руки, ноги, спина и голова. Мужчина перенес несколько операций.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: