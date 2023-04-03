Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительстве

В Днепре спасают маленького котика, которого избили и бросили на стройке.

Об этом рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

На днях к волонтеру обратились горожане, которые нашли раненого котенка в пригороде Днепра на строительстве. Пушистик плохо ходил и постоянно мяукал. Сами спасти животное люди не смогли бы, поэтому обратились в приют.

Волонтер предполагает, что маленького котенка мог кто-то избить. У него перебиты обе задние лапки и таз, поэтому животное не может передвигаться самостоятельно и чувствует сильную боль, которую не могут заглушить даже обезболивающие.

Котика спасти можно, но для этого нужно провести три сложных дорогостоящих операции, чтобы закрепить сломанные кости. По предварительным подсчетам, нужно больше 20 тысяч гривен. В клинике, взявшейся за спасение кота, обещали начать лечение, если приют внесет половину нужной суммы.

Если не провести операцию, котик останется с инвалидностью и не выживет на улице. Если вы хотите помочь маленькому Альберту, сделать это можно по реквизитам ниже.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення «Благодійна допомога для котика з переломами Альбертика»

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