Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительстве

Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительстве

Сегодня 10:14
просмотров

В Днепре спасают маленького котика, которого избили и бросили на стройке.

Новости Днепра про Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительстве

Об этом рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

На днях к волонтеру обратились горожане, которые нашли раненого котенка в пригороде Днепра на строительстве. Пушистик плохо ходил и постоянно мяукал. Сами спасти животное люди не смогли бы, поэтому обратились в приют.

Волонтер предполагает, что маленького котенка мог кто-то избить. У него перебиты обе задние лапки и таз, поэтому животное не может передвигаться самостоятельно и чувствует сильную боль, которую не могут заглушить даже обезболивающие.

Новости Днепра про Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительстве

Котика спасти можно, но для этого нужно провести три сложных дорогостоящих операции, чтобы закрепить сломанные кости. По предварительным подсчетам, нужно больше 20 тысяч гривен. В клинике, взявшейся за спасение кота, обещали начать лечение, если приют внесет половину нужной суммы.

Если не провести операцию, котик останется с инвалидностью и не выживет на улице. Если вы хотите помочь маленькому Альберту, сделать это можно по реквизитам ниже.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  «Благодійна допомога для котика з переломами Альбертика»

 

Читайте также:

Новости Днепра про Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительствеУкраїнська Новости Днепра про Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительствеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, — Генштаб

    Россия концентрирует войска для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском,…

    Дзюдоист из Днепропетровщины выиграл бронзу на турнире в Анталье
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Дзюдоист из Днепропетровщины выиграл бронзу на турнире в Анталье

    Артем Бубир успешно прошел по сетке соревнований в весовой категории…

    В Днепре «заминировали» все торговые центры
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В Днепре «заминировали» все торговые центры

    Вчера, 2 апреля, на почту СБУ поступило 1 сообщение о…

    Житель Кривого Рога обкрадывал людей с помощью банкомата: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Житель Кривого Рога обкрадывал людей с помощью банкомата: подробности

    В Тернополе житель Кривого Рога обкрадывал людей, используя в своей…

    Последние новости

    Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, — Генштаб
    Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, — Генштаб

    Россия концентрирует войска для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 70 атак противника.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Дзюдоист из Днепропетровщины выиграл бронзу на турнире в Анталье
    Дзюдоист из Днепропетровщины выиграл бронзу на турнире в Анталье

    Артем Бубир успешно прошел по сетке соревнований в весовой категории до 90 килограмм. В матче за бронзу украинец одолел словацкого оппонента Петера Жилку.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре «заминировали» все торговые центры
    В Днепре «заминировали» все торговые центры

    Вчера, 2 апреля, на почту СБУ поступило 1 сообщение о минировании всех торговых центров в Днепре.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Житель Кривого Рога обкрадывал людей с помощью банкомата: подробности
    Житель Кривого Рога обкрадывал людей с помощью банкомата: подробности

    В Тернополе житель Кривого Рога обкрадывал людей, используя в своей мошеннической схеме банкоматы.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как в понедельник работает общественный транспорт в Днепре
    Как в понедельник работает общественный транспорт в Днепре

    В Днепре в понедельник, 3 апреля, на дороги Днепра вышли автобусы и электротранспорт, который будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Днепре и области 3 апреля отключат свет: адреса
    В Днепре и области 3 апреля отключат свет: адреса

    Сегодня, 3 апреля, в Днепре и области из-за плановых работ отключат свет.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Безмерно высокие потери не останавливают россиян, — Маляр о ситуации в Бахмуте
    Безмерно высокие потери не останавливают россиян, — Маляр о ситуации в Бахмуте

    Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной, ведь россиян потери не останавливают.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в понедельник, 3 апреля: облачно, ожидается дождь
    Погода в Днепре в понедельник, 3 апреля: облачно, ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Днепр в топ-26 опасных городов Европы: в чем причина
    Днепр в топ-26 опасных городов Европы: в чем причина

    Всего в этом топе 152 города. Днепр – на 26.

    Вчера 20:57
    0
    просмотров
    Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»
    Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»

    Сегодня, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался "хлопок".

    Вчера 19:59
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх