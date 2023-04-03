Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительстве

Об этом рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
На днях к волонтеру обратились горожане, которые нашли раненого котенка в пригороде Днепра на строительстве. Пушистик плохо ходил и постоянно мяукал. Сами спасти животное люди не смогли бы, поэтому обратились в приют.
Волонтер предполагает, что маленького котенка мог кто-то избить. У него перебиты обе задние лапки и таз, поэтому животное не может передвигаться самостоятельно и чувствует сильную боль, которую не могут заглушить даже обезболивающие.
Котика спасти можно, но для этого нужно провести три сложных дорогостоящих операции, чтобы закрепить сломанные кости. По предварительным подсчетам, нужно больше 20 тысяч гривен. В клинике, взявшейся за спасение кота, обещали начать лечение, если приют внесет половину нужной суммы.
Если не провести операцию, котик останется с инвалидностью и не выживет на улице. Если вы хотите помочь маленькому Альберту, сделать это можно по реквизитам ниже.
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