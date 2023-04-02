Просто оставила за дверью: в Днепре показали, как жительница дома на Поля «выбрасывает» мусор

В одном из местных ТГ-каналов опубликовали видео, на котором видно, как жительница одного из домов на проспекте Александра Поля «выбрасывает» мусор.
На кадрах видно, что женщина просто оставила его за дверью в подъезде и пошла по своим делам.
Неизвестно, днепрянка сделала это впервые или нет. Также непонятно, кто потом будет убирать этот мусор…
Поэтому лучше так не делайте, а донесите отходы до мусорного бака!
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