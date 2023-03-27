Втратила багато крові: у Дніпрі рятують кінолога з «Антарєсу», яка підірвалася на розтяжці

Під час виконання завдання з пошуку загиблих воїнів Лариса Борисенко, яка очолює Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”, та її напарник В’ячеслав Майборода натрапили на розтяжку.
Про це повідомила донька Лариси у Фейсбук.
За словами дівчини, стан В’ячеслава стабільний, у нього посічені руки, ноги, плече, спина та голова. Чоловіка транспортували до Павлограда, в шпиталь. На нього ще чекає операція.
Стан Лариси, на жаль, важкий. Вона втратила багато крові, у неї пробита стегнова артерія, ураження головного мозку, сильно посічені ноги, руки, голова та спина. Жінку транспортували до лікарні Дніпра.
Її собака Беша дивом лишилась неушкодженою. У тварини шоковий стан.
Як допомогти жінці, можна подивитися тут.
Нагадаємо, раніше ми писали: історія собачок, які шукали людей під завалами будинку у Дніпрі.
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