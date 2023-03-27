Втратила багато крові: у Дніпрі рятують кінолога з «Антарєсу», яка підірвалася на розтяжці

26 березня сталася жахлива трагедія.

Під час виконання завдання з пошуку загиблих воїнів Лариса Борисенко, яка очолює Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”, та її напарник В’ячеслав Майборода натрапили на розтяжку.

Про це повідомила донька Лариси у Фейсбук.

За словами дівчини, стан В’ячеслава стабільний, у нього посічені руки, ноги, плече, спина та голова. Чоловіка транспортували до Павлограда, в шпиталь. На нього ще чекає операція.

Стан Лариси, на жаль, важкий. Вона втратила багато крові, у неї пробита стегнова артерія, ураження головного мозку, сильно посічені ноги, руки, голова та спина. Жінку транспортували до лікарні Дніпра.

Її собака Беша дивом лишилась неушкодженою. У тварини шоковий стан.

Як допомогти жінці, можна подивитися тут.

Нагадаємо, раніше ми писали: історія собачок, які шукали людей під завалами будинку у Дніпрі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: