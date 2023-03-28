“Вражає її холодна витримка”: у лікарні Дніпра, де рятують кінолога Ларису Борисенко, розповіли, в якому вона стані

26 березня, шукаючи загиблих воїнів на деокупованій території в Харківській області, 52-річна Лариса Борисенко, яка очолює Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”, та її напарник 19-річний В’ячеслав Майборода підірвалися на розтяжці.

Ларису доправили до лікарні у Дніпрі. Сьогодні стало відомо, що вона прийшла до тями.

Про стан жінки розповів генеральний директор лікарні.

З великою крововтратою, в комі була евакуйована до лікарні. Госпіталізована в реанімацію. Множинні осколкові поранення, опіки на нозі, пошкоджено судини нижніх кінцівок. Сьогодні під ранок екстубована (знята з апарата ШВЛ), почала тихенько розмовляти. Вражає її холодна витримка, жадоба до життя та до справи, яка так необхідна для всіх українців – пошук загиблих та безвісті зниклих героїв, – написав лікар.

Та зазначив, що у В’ячеслава множинні осколки, поранення верхніх і нижніх кінцівок. Хлопець знаходиться в травматології, стан середньої важкості.

Дякуємо харківським лікарям та лікарям “швидкої”, які зробили все вчасно та професійно для рятування життя, – написав генеральний директор лікарні.

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