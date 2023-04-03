Що зараз з кінологами “Антарєсу”, які підірвалися на розтяжці і лікуються в Дніпрі

Про це повідомили на сторінці “Антарєсу” на фейсбук.
Керівниця кінологічного загону Лариса Борисенко вже прийшла до тями та передала через доньку свої слова подяки. Лариса каже, що вона зараз в реанімації, почуває себе добре, але їй важко концентрувати увагу на наборі тексту та розмовах. Через це вона просить трохи почекати і обіцяє, що обов’язкового відповість всім, хто за неї переживає.
Розумію, що люди хочуть мене чути, але поки ще важко… Я дуже вдячна кожному за те, що в моєму світі так багато класних людей! Я дуже вдячна кожній людині за допомогу, за все що наразі робиться. За те, що коли прийшло горе, я зрозуміла що я не сама! Я є! І навколо мене є дуже якісний МІЙ світ, з дуже якісних МОЇХ людей! Це не означає, що хтось поганий, чи хтось хороший. Це про те, що мій світ дуже наповнений людьми моїми по духу, – розповіла Лариса.
Нагадаємо, 26 березня група кінологів підірвалася на розтяжці, коли виконувала завдання з пошуку загиблих на Харківщині. Внаслідок вибуху постраждали керівниця “Антарєсу” Лариса Борисенко та її напарник В’ячеслав Майборода. У Лариси були серйозні поранення, пробита стегнова артерія, ураження головного мозку, сильно посічене все тіло, велика крововтрата. Жінка була в комі, коли її доправили до реанімації дніпровської лікарні.
У В’ячеслава були посічені руки, ноги, спина та голова. Чоловік переніс декілька операцій.
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