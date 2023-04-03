Що зараз з кінологами “Антарєсу”, які підірвалися на розтяжці і лікуються в Дніпрі

Лариса Борисенко, яка підірвалася на розтяжці минулого тижня, прийшла до тями, але досі знаходиться в реанімації.

Про це повідомили на сторінці “Антарєсу” на фейсбук.

Керівниця кінологічного загону Лариса Борисенко вже прийшла до тями та передала через доньку свої слова подяки. Лариса каже, що вона зараз в реанімації, почуває себе добре, але їй важко концентрувати увагу на наборі тексту та розмовах. Через це вона просить трохи почекати і обіцяє, що обов’язкового відповість всім, хто за неї переживає.

Розумію, що люди хочуть мене чути, але поки ще важко… Я дуже вдячна кожному за те, що в моєму світі так багато класних людей! Я дуже вдячна кожній людині за допомогу, за все що наразі робиться. За те, що коли прийшло горе, я зрозуміла що я не сама! Я є! І навколо мене є дуже якісний МІЙ світ, з дуже якісних МОЇХ людей! Це не означає, що хтось поганий, чи хтось хороший. Це про те, що мій світ дуже наповнений людьми моїми по духу, – розповіла Лариса.

Напарник Лариси – В’ячеслав, який теж постраждав під час вибуху, вже вдома, але попереду його чекає великий шлях відновлення. Рідні шукають для кінолога реабілітаційний центр, де чоловік зможе отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, 26 березня група кінологів підірвалася на розтяжці, коли виконувала завдання з пошуку загиблих на Харківщині. Внаслідок вибуху постраждали керівниця “Антарєсу” Лариса Борисенко та її напарник В’ячеслав Майборода. У Лариси були серйозні поранення, пробита стегнова артерія, ураження головного мозку, сильно посічене все тіло, велика крововтрата. Жінка була в комі, коли її доправили до реанімації дніпровської лікарні.

У В’ячеслава були посічені руки, ноги, спина та голова. Чоловік переніс декілька операцій.

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