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Днепр в топ-26 опасных городов Европы: в чем причина

Сегодня 20:57
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Всего в этом топе 152 города. Днепр – на 26.

Новости Днепра про Днепр в топ-26 опасных городов Европы: в чем причина

Сервис Numbeo опубликовал индекс преступности по городам Европы. Всего в этом топе 152 города, Днепр с индексом преступности – 52,7, а индексом безопасности – 47,3 – на 26 месте.

На первом месте оказался Брэдфорд (Великобритания), на втором – Марсель (Франция), на третьем – Катания (Италия).

Новости Днепра про Днепр в топ-26 опасных городов Европы: в чем причина

Также в этот топ попали другие города Украины: Одесса на 22 месте, Харьков на 37, Киев на 51, Львов на 74.

Новости Днепра про Днепр в топ-26 опасных городов Европы: в чем причина

Новости Днепра про Днепр в топ-26 опасных городов Европы: в чем причина

Новости Днепра про Днепр в топ-26 опасных городов Европы: в чем причина

Новости Днепра про Днепр в топ-26 опасных городов Европы: в чем причина

Отметим, Numbeo – это сербская глобальная база данных о предполагаемых потребительских ценах, уровне преступности, качестве медицинского обслуживания и т.д. Данные Numbeo не рецензируются и могут быть добавлены или изменены любым пользователем, который заходит на веб-сайт.

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