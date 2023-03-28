У Дніпрі рятують кінолога з “Антарєсу”, яка підірвалася на розтяжці: донька розповіла про її стан

Донька Марія розповіла про стан своєї мами. Жінка отримали важкі поранення, у неї пробита стегнова артерія, ураження головного мозку, сильно посічене все тіло. Лариса втратила багато крові. Вчора її госпіталізували до Дніпра. За словами Марії, її мама була в медикаментозній комі, але сьогодні прийшла до тями.
Наразі її стан оцінюють, як середньої тяжкості.
Напарник В’ячеслав Майборода, який був поруч з Ларисою під час вибуху теж в дніпровській лікарні та чекає на операцію. У нього теж посічені руки, ноги, спина та голова, але стан стабільний.
Нагадаємо, вчора керівниця кінологічного загону “Антарєс” виконувала завдання з пошуку загиблих бійців. Разом з напарником вони підірвалися на розтяжці. Собака Беша, разом з якого працювати кінологи, дивом залишилася неушкодженою, але в шоковому стані.
Дізнатися, як допомогти жінці можна ТУТ.
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