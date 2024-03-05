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Будут судить жителя Пятихаток, который изнасиловал и убил одиннадцатиклассницу

Сегодня 18:38
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Судят убийцу одиннадцатиклассницы Лизы, которую нашли мертвой в сентябре 2023 года.

Новости Днепра про Будут судить жителя Пятихаток, который изнасиловал и убил одиннадцатиклассницу

В Пятихатках на Днепропетровщине будут судить убийцу 16-летней Лизы, которую нашли мертвой в кустах 5 сентября 2023 года. В прошлом году осенью изуродованное тело девушки заметили на улице Привокзальной в 3 ночи.

Расследование установило, что поздно вечером он затащил ее в безлюдный участок, изнасиловал и задушил. Как выяснилось при задержании, мужчина с девушкой был знаком.

В настоящее время мужчина находится под стражей без права внесения залога, сообщили в прокуратуре. Дело было направлено в суд по фактам умышленного убийства, сопряженного с изнасилованием несовершеннолетнего ребенка и кражи (пункт 10 части 2 статьи 115, часть 5 статьи 152, часть 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины).

Убийство 16-летней Лизы – что известно?

5 сентября 2023 года в Пятихатках нашли тело 16-летней девушки. К поискам убийцы привлекли около 150 правоохранителей. Впоследствии появилось видео нападения на несовершеннолетнюю. После трех недель полицейские задержали причастного к изнасилованию и убийству несовершеннолетней. Им оказался отец подруги убитой.

Фигурант дела – отец 5 детей. Самому младшему ребенку – 5 лет. Самая старшая – сверстник погибшей девушки. После совершения преступления он пытался спрятаться за границей у жены, надеясь, что со временем интенсивность поисков снизится.

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Новости Днепра про Будут судить жителя Пятихаток, который изнасиловал и убил одиннадцатиклассницуУкраїнська Новости Днепра про Будут судить жителя Пятихаток, который изнасиловал и убил одиннадцатиклассницуРусский

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