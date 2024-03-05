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Судитимуть жителя П’ятихаток, який зґвалтував та вбив одинадцятикласницю

Сьогодні 18:38
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Судитимуть вбивцю одинадцятикласниці Лізи, яку знайшли мертвою у вересні 2023 року.

Новости Днепра про Судитимуть жителя П'ятихаток, який зґвалтував та вбив одинадцятикласницю

У П’ятихатках на Дніпропетровщині судитимуть вбивцю 16-річної Лізи, яку знайшли мертвою у кущах 5 вересня 2023 року. Торік восени понівечене тіло дівчини помітили на вулиці Привокзальній о 3 ночі.

Розслідування встановило, що пізно ввечері він затягнув її до безлюдної ділянки, зґвалтував та задушив. Як з’ясувалося під час затримання, чоловік з дівчиною був знайомий. 

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, повідомили у прокуратурі. Справу скерували до суду за фактами умисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням неповнолітньої дитини та крадіжки (пункт 10 частини 2 статті 115, частина 5 статті 152, частина 4 статті 185 Кримінального кодексу України).

Вбивство 16-річної Лізи – що відомо?

5 вересня 2023 року у П’ятихатках знайшли тіло 16-річної дівчини. До пошуків вбивці залучили близько 150 правоохоронців. Згодом з’явилось відео нападу на неповнолітню. Після трьох тижнів поліціянти затримали причетного до зґвалтування та вбивства неповнолітньої. Ним виявився батько подруги вбитої.

Фігурант справи – батько 5-х дітей. Наймолодшій дитині – 5 років. Найстарша – одноліток загиблої дівчини. Після скоєння злочину він намагався сховатися навіть за кордоном у дружини, сподіваючись, що з часом інтенсивність пошуків знизиться.

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Новости Днепра про Судитимуть жителя П'ятихаток, який зґвалтував та вбив одинадцятикласницюУкраїнська

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