Вбивство та зґвалтування 16-річної Лізи в П’ятихатках: підозрюваний – батько подруги вбитої

З моменту виявлення тіла загиблої щодня 150-200 поліцейських працювали над розкриттям. Опитали майже всіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів, перевірили близько 600 осіб.
23 вересня правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного. Ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель. ДНК-експертиза підтвердила підозри поліцейських. Врешті й сам затриманий зізнався.
Як виявилося, фігурант справи – батько подруги вбитої. Зловмисник спочатку переслідував свою жертву, потім затягнув її у хащі, зґвалтував та вбив.
Про це повідомляє “ДніпроТБ”.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після скоєння злочину зловмисник намагався сховатися за кордоном у дружини, сподіваючись, що з часом інтенсивність пошуків знизиться.
24 вересня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Також цей жахливий злочин прокоментував міністр МВС Ігор Клименко.
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