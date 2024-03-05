Переховується, щоб уникнути покарання: поліція Дніпра розшукує 40-річного чоловіка

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Поліція Дніпра розшукує 40-річного Сергія Радовського. З 26 серпня 2021 року місцезнаходження чоловіка невідоме.

Зазначається, що він переховується від правоохоронних органів, щоб уникнути покарання, передбаченого ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте, будь ласка, про це за номерами: (097) 138 78 37, (099) 050 13 94 або «102».

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