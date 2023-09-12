Вбивцю ще не знайшли: з’явилося ймовірне відео нападу на 16-річну дівчину в П’ятихатках

З'явилося імовірне відео нападу на 16-річну Лізу з П'ятихаток, яку вбили та зґвалтували.

У П’ятихатках на Дніпропетровщині шукають вбивцю 16-річної Лізи, яку знайшли мертвою у кущах 5 вересня. Відомо, що понівечене тіло дівчини помітили на вулиці Привокзальній о 3 ночі.

Цю справу розслідують за статтею п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством. Нападника досі не знайшли. Принаймні, офіційної інформації про це від поліції ще не надходило. Пошуки підозрюваного тривають.

У мережі ширять відео з камер спостереження, які ймовірно зафіксували момент нападу на дівчину. Якість ролика дуже погана. На опублікованих кадрах видно, що дівчина підсвічує собі дорогу ліхтариком на телефоні, а за нею прямує невідома людина, у світлих кросівках.

У якусь мить нападник прискорився та практично побіг у бік дівчини. Після цього запис обривається.

Відео опублікував “Інформатор”.

Нагадаємо, раніше подруга загиблої розповіла про те, якою була Ліза. Вона каже, що дівчина тільки перейшла в 11 клас і в той вечір поверталася додому від друзів, які святкували початок навчального року.

Як зазначає подруга, Ліза була пристойною, вихованою. Жодного разу не мала натяку у стилі одягу або поведінці, що могли “спровокувати” насилля.

А ось мешканці П’ятихаток неодноразово скаржилися на відсутність вуличного освітлення на багатьох вулицях міста.

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