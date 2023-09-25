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Вбивство та зґвалтування 16-річної Лізи в П’ятихатках: підозрюваний хотів втекти до дружини за кордон

Сьогодні 15:14
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Нові деталі про підозрюваного розповів міністр МВС Ігор Клименко.

Новости Днепра про Вбивство та зґвалтування 16-річної Лізи в П'ятихатках: підозрюваний хотів втекти до дружини за кордон

На початку вересня Дніпропетровщину сколихнув жахливий злочин: у П’ятихатках 16-річну дівчину зґвалтували та задушили.

Як повідомив очільник МВС, з моменту виявлення тіла загиблої щодня 150-200 поліцейських працювали над розкриттям. Опитали майже всіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів, перевірили близько 600 осіб.

На 18-ту добу безупинних пошуків знайшли підозрюваного – 46-річного місцевого мешканця. ДНК-експертиза підтвердила підозри поліцейських. Врешті й сам затриманий зізнався.

Фігурант справи – батько 5-х дітей. Наймолодшій дитині – 5 років. Найстарша – одноліток загиблої дівчини. Після скоєння злочину він намагався сховатися навіть за кордоном у дружини, сподіваючись, що з часом інтенсивність пошуків знизиться.

Проте правоохоронці не зупинилися, доки не піймали зловмисника.

Дякую поліцейським, які докопалися до суті та вперто йшли до розкриття злочину. Підозра є. Далі – суд, – зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як поліціянти шукали вбивцю 16-річної Лізи з П’ятихаток.

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Новости Днепра про Вбивство та зґвалтування 16-річної Лізи в П'ятихатках: підозрюваний хотів втекти до дружини за кордонУкраїнська

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