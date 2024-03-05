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У Дніпрі рятують котика-біженця Тома з Бахмуту, який хворіє на небезпечну котячу чуму

Сьогодні 11:41
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Котика Тома намагаються врятувати ветеринари.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують котика-біженця Тома з Бахмуту, який хворіє на небезпечну котячу чуму

Том – кіт-біженець з Бахмуту. До Дніпра пухнастик потрапив разом зі своєю сестрою. Кішка згодом померла, а Том продовжив жити біля храму, де його залишили люди. 

Як розповіла волонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, Том захворів на небезпечну хворобу – панлейкопінію. Це котяча чума – вірусна хвороба кішок, що відрізняється високою контагіозністю, характеризується гарячкою, ураженням шлунково-кишкового тракту, респіраторних органів, серця, загальною інтоксикацією та зневодненням організму. 

Для людей хвороба безпечна, а ось для котів летальна. Проте за правильного лікування тварин можна врятувати. 

Наразі Том у клініці у важкому стані. 

Том уже в клініці, стан близький до критичного. Замість калу кривава рідина, блювота, дуже погані аналізи, з очей і носа йшов гній, зараз кров. Це так несправедливо, Том повинен ВИЖИТИ. Зараз багато залежить від його внутрішніх резервів та Вашої допомоги, щоб оплатити його лікування, – розповідає Ольга.
 

Новости Днепра про У Дніпрі рятують котика-біженця Тома з Бахмуту, який хворіє на небезпечну котячу чуму

За словами Ольги, у клініці, де зараз перебуває пухнастик, уже врятували одного котика з притулку, який теж хворів на чумку. Є всі шанси видужати й в Тома. Однак лікування дороге і без допомоги небайдужих людей притулку не впоратися. 
 
Наразі стан котика вдалося стабілізувати, але попереду тривале лікування. Ще необхідно зібратися десь понад 25 тисяч гривень, аби закупити ліки та оплатити перебування тварини у ветклініці. 
 
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МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Тома”

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