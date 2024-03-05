У Дніпрі рятують котика-біженця Тома з Бахмуту, який хворіє на небезпечну котячу чуму

Том – кіт-біженець з Бахмуту. До Дніпра пухнастик потрапив разом зі своєю сестрою. Кішка згодом померла, а Том продовжив жити біля храму, де його залишили люди.
Як розповіла волонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, Том захворів на небезпечну хворобу – панлейкопінію. Це котяча чума – вірусна хвороба кішок, що відрізняється високою контагіозністю, характеризується гарячкою, ураженням шлунково-кишкового тракту, респіраторних органів, серця, загальною інтоксикацією та зневодненням організму.
Для людей хвороба безпечна, а ось для котів летальна. Проте за правильного лікування тварин можна врятувати.
Наразі Том у клініці у важкому стані.
Том уже в клініці, стан близький до критичного. Замість калу кривава рідина, блювота, дуже погані аналізи, з очей і носа йшов гній, зараз кров. Це так несправедливо, Том повинен ВИЖИТИ. Зараз багато залежить від його внутрішніх резервів та Вашої допомоги, щоб оплатити його лікування, – розповідає Ольга.
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