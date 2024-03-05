У Дніпропетровській області виявили таємничий ліс з десятками хрестів (ФОТО)

У лісі поблизу Верхньодніпровська Дніпропетровської області знайшли десятки таємничих хрестів.

Розташований дивний ліс між селами Мотронівка та Дмитрівка, Верхньодніпровської ТГ. Десятки хрестів, закопаних в землю, стоять на галявині між посадками. Поруч немає кладовища, тому місцина трохи лякає місцевих, позаяк ніхто не знає, звідки дерев’яні конструкції взялися і навіщо.

Таємниці загадкової локації намагалися розгадати у Facebook-спільноті ALTERKAM.

Люди поділилися своїми версіями походження хрестів: це зробили монахи;

це зробили психи;

робота сектантів;

у 10-х – 11-х століттях, їх встановив якийсь Отець Петро;

Також місцеві розповідають, що неподалік є камінь, який називають Монахом, а на дорозі поруч з ним постійно трапляються ДТП.

Священник Вадим Василевський у коментарях пояснив, що ліс хрестів територіально належить до села Мар’янівка. У 20-ті роки XX століття у місцевому храмі служив ієромонах Макарій. За легендою, яку розповідають місцеві, священнослужителя убили за невідомих обставин та поховали на галявині біля села.

А у 2016 році віряни Успенського храму у Вільногірську хотіли віддати шану монаху, тому провели хресну ходу до місця поховання. Люди з хрестами пройшли шлях від церкви, де служив священник, до місця його поховання. Після закінчення ходи її учасники вирішили залишити хрести тут, за аналогією з “Йосафатовою долиною” у Вінницькій області. Тож схоже ніякої містики немає. Однак зі священником не згодні місцеві, які кажуть, що з часом почали з’являтися нові “свіжі” хрести. Ну як сказати, містики звичайно немає ніякої, за винятком того, що минулого року влітку, там з’явився зовсім свіжий хрест до якого скотчем прикріплений аркуш паперу, на якому було написано “Наталія”. Ніякої дати, нічого, просто ім’я написане кульковою ручкою. Територія доглянута. Є стіл і лавки. Ну хто ж це робить? – зауважує Oxana Kozak.

Читайте також:

Українська