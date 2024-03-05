Розташований дивний ліс між селами Мотронівка та Дмитрівка, Верхньодніпровської ТГ. Десятки хрестів, закопаних в землю, стоять на галявині між посадками. Поруч немає кладовища, тому місцина трохи лякає місцевих, позаяк ніхто не знає, звідки дерев’яні конструкції взялися і навіщо.
Таємниці загадкової локації намагалися розгадати у Facebook-спільноті ALTERKAM.
А у 2016 році віряни Успенського храму у Вільногірську хотіли віддати шану монаху, тому провели хресну ходу до місця поховання. Люди з хрестами пройшли шлях від церкви, де служив священник, до місця його поховання. Після закінчення ходи її учасники вирішили залишити хрести тут, за аналогією з “Йосафатовою долиною” у Вінницькій області.
Тож схоже ніякої містики немає.
Однак зі священником не згодні місцеві, які кажуть, що з часом почали з’являтися нові “свіжі” хрести.
Ну як сказати, містики звичайно немає ніякої, за винятком того, що минулого року влітку, там з’явився зовсім свіжий хрест до якого скотчем прикріплений аркуш паперу, на якому було написано “Наталія”. Ніякої дати, нічого, просто ім’я написане кульковою ручкою. Територія доглянута. Є стіл і лавки. Ну хто ж це робить? – зауважує Oxana Kozak.
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