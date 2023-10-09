Армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны, — ЦАХАЛ

Вооруженные силы Израиля возобновили контроль над всеми территориями, которые ранее удалось захватить боевикам ХАМАС.
Об этом в комментарии Times of Israel сообщил спикер ЦАХАЛ, контрадмирал Даниэль Хагари.
Он подчеркнул, что силы обороны страны продолжают наносить удары по сотням объектов в секторе Газа.
Дальше целью армии Израиля станут тысячи таких целей, – заметил Хагари.
Израиль переходит в активную фазу ликвидации террористов ХАМАС.
Напомним, утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный удар по Израилю и заявили о проведении операции «Шторм Аль-Акса». В стране объявили о состоянии войны. ЦАХАЛ в ответ начал активно атаковать военные объекты в секторе Газа, а премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что армия страны намерена полностью уничтожить террористов.
По состоянию на 9 октября количество погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 600 человек, в том числе две украинки. Также известно о более 2 тысячах раненых и более 750 пропавших без вести. Также мы писали, что дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан.
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