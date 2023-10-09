В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело

Об этом нардеп сообщил на своей Facebook-странице.
По словам Дмитрия Черного, к нему обратились местные власти Желтых Вод с просьбой посодействовать выделению 10 миллионов гривен из бюджета в 2024 году на борьбу с радиацией. Как отметил нардеп, программа по устранению последствий работы «Восточного ГОКа» существовала и раньше, а теперь нужно просто продолжить ее финансирование.
«Восточный горно-обогатительный комбинат», расположенный в Желтых Водах с 1950-х, занимается переработкой урановой руды для атомной отрасли. Ранее, еще при СССР, в Желтых Водах при строительстве жилых домов, дорог и других сооружений использовали отходы обогащенного урана, как строительные материалы.
В результате половина города «фонила» радиацией. Последние десять лет куски загрязненного асфальта и дома постепенно сносят.
Нардеп заметил, что радиационная загрязненность продолжает влиять на жизнь местных жителей. Показатели смертности продолжают расти. Наиболее распространенные причины – болезни кровообращения и новообразования, в т.ч. онкологические заболевания. Они вызваны радиационным загрязнением. Дмитрий Черный отмечает, что концентрация радона в жилищах горожан превышает предельные нормы почти в 8 раз.
В комментариях спросили, а на что потратят эти деньги. Как отметил нардеп, с начала существования программы деньги тратили на:
1. Функционирование системы неизменного мониторинга города.
2. Приведение радиационного фона в зданиях и сооружениях в соответствие с нормами радиационной безопасности Украины.
3. Проведение комплекса работ по реабилитации загрязненной территории города для снижения дозовых нагрузок на население
4. Ремонт отделения функциональной диагностики и отделения восстановительного лечения коммунального некоммерческого предприятия
«Желтоводская городская больница».
5. Усиление социальной защиты населения, проживающего на территориях с повышенным радиационным фоном: питание и оздоровление детей дошкольного и школьного возраста, лечебное питание больных генетическими заболеваниями. Возмещение части стоимости медикаментов льготным категориям населения
6. Оздоровление жителей города в отделении восстановительного лечения коммунального некоммерческого предприятия «Желтоводская городская больница»
7. 3обеспечение коммунального некоммерческого предприятия «Желтоводская городская больница» медицинским оборудованием и медикаментами для его полноценного функционирования.
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