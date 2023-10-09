Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело

Сегодня 10:37
просмотров

Нардеп Дмитрий Черный предлагает выделить 10 миллионов гривен на защиту жителей Желтых Вод от радиации.

Новости Днепра про В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело

Об этом нардеп сообщил на своей Facebook-странице.

По словам Дмитрия Черного, к нему обратились местные власти Желтых Вод с просьбой посодействовать выделению 10 миллионов гривен из бюджета в 2024 году на борьбу с радиацией. Как отметил нардеп, программа по устранению последствий работы «Восточного ГОКа» существовала и раньше, а теперь нужно просто продолжить ее финансирование.

В чем проблема

«Восточный горно-обогатительный комбинат», расположенный в Желтых Водах с 1950-х, занимается переработкой урановой руды для атомной отрасли. Ранее, еще при СССР, в Желтых Водах при строительстве жилых домов, дорог и других сооружений использовали отходы обогащенного урана, как строительные материалы.

В результате половина города «фонила» радиацией. Последние десять лет куски загрязненного асфальта и дома постепенно сносят.

Нардеп заметил, что радиационная загрязненность продолжает влиять на жизнь местных жителей. Показатели смертности продолжают расти. Наиболее распространенные причины – болезни кровообращения и новообразования, в т.ч. онкологические заболевания. Они вызваны радиационным загрязнением. Дмитрий Черный отмечает, что концентрация радона в жилищах горожан превышает предельные нормы почти в 8 раз.

Куда пойдут деньги

В комментариях спросили, а на что потратят эти деньги. Как отметил нардеп, с начала существования программы деньги тратили на:

1. Функционирование системы неизменного мониторинга города.
2. Приведение радиационного фона в зданиях и сооружениях в соответствие с нормами радиационной безопасности Украины.
3. Проведение комплекса работ по реабилитации загрязненной территории города для снижения дозовых нагрузок на население
4. Ремонт отделения функциональной диагностики и отделения восстановительного лечения коммунального некоммерческого предприятия
«Желтоводская городская больница».
5. Усиление социальной защиты населения, проживающего на территориях с повышенным радиационным фоном: питание и оздоровление детей дошкольного и школьного возраста, лечебное питание больных генетическими заболеваниями. Возмещение части стоимости медикаментов льготным категориям населения
6. Оздоровление жителей города в отделении восстановительного лечения коммунального некоммерческого предприятия «Желтоводская городская больница»
7. 3обеспечение коммунального некоммерческого предприятия «Желтоводская городская больница» медицинским оборудованием и медикаментами для его полноценного функционирования.

 

Новости Днепра про В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело

 

Новости Днепра про В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело

Новости Днепра про В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело

Новости Днепра про В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело

 

Новости Днепра про В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело

Читайте также:

Новости Днепра про В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем делоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепровском районе произошел масштабный пожар: тушили более 3 часов
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В Днепровском районе произошел масштабный пожар: тушили более 3 часов

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

В Днепре и области объявили штормовое предупреждение: ворвется лютый ветер
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Днепре и области объявили штормовое предупреждение: ворвется лютый ветер

Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Присмотритесь к фото: в Днепре полиция разыскивает 15-летнюю девушку
Новости Днепра
Сегодня 07:46
Присмотритесь к фото: в Днепре полиция разыскивает 15-летнюю девушку

Нужна ваша помощь!

Подготовьтесь: в Днепре сегодня будут отключать газ и свет (АДРЕСА)
Новости Днепра
Сегодня 06:50
Подготовьтесь: в Днепре сегодня будут отключать газ и свет (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Последние новости

Где в Днепре воочию можно увидеть раритетный трамвай-музей
Где в Днепре воочию можно увидеть раритетный трамвай-музей

Трамвай-музей создали работники ДЭПО.

Сегодня 11:23
1
просмотров
В Днепровском районе произошел масштабный пожар: тушили более 3 часов
В Днепровском районе произошел масштабный пожар: тушили более 3 часов

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня 09:00
5
просмотров
В Днепре и области объявили штормовое предупреждение: ворвется лютый ветер
В Днепре и области объявили штормовое предупреждение: ворвется лютый ветер

Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Сегодня 08:30
5
просмотров
Присмотритесь к фото: в Днепре полиция разыскивает 15-летнюю девушку
Присмотритесь к фото: в Днепре полиция разыскивает 15-летнюю девушку

Нужна ваша помощь!

Сегодня 07:46
3
просмотров
Зимняя сказка в октябре: в Украине выпал первый снег (ФОТО)
Зимняя сказка в октябре: в Украине выпал первый снег (ФОТО)

Настоящая зима посетила украинские Карпаты.

Сегодня 07:15
5
просмотров
Подготовьтесь: в Днепре сегодня будут отключать газ и свет (АДРЕСА)
Подготовьтесь: в Днепре сегодня будут отключать газ и свет (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 06:50
8
просмотров
Погода на 9 октября: в Днепре ожидается пасмурный день
Погода на 9 октября: в Днепре ожидается пасмурный день

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Полиция задокументировала российские преступления в Никополе
Полиция задокументировала российские преступления в Никополе

Полиция задокументировала обстрелы Никополя и собрала вещественные доказательства.

Вчера 19:38
4
просмотров
Воевал еще с АТО: в боях с агрессором погиб доброволец с Днепропетровщины
Воевал еще с АТО: в боях с агрессором погиб доброволец с Днепропетровщины

Возле н.п. Кисловка Купянского района Харьковской области погиб солдат ВСУ Самохин Андрей Владимирович, 1987 г.р.

Вчера 18:25
6
просмотров
За День в Днепре произошло 4 серьезных ДТП (ФОТО)
За День в Днепре произошло 4 серьезных ДТП (ФОТО)

Сегодня, по состоянию на 17 часов вечера, в Днепре произошло 4 серьезных ДТП.

Вчера 17:49
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх