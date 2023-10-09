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Присмотритесь к фото: в Днепре полиция разыскивает 15-летнюю девушку

Сегодня 07:46
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Присмотритесь к фото: в Днепре полиция разыскивает 15-летнюю девушку

В Днепре полиция разыскивает 15-летнюю Анастасию Шпук.

8 октября несовершеннолетняя девушка вышла из дома в Шевченковском районе города и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, длинные черные волосы, карие глаза.

Была одета: спортивные зеленые брюки, спортивная серая кофта.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (096) 884 83 94.

Важна любая информация!

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