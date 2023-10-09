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Погода на 9 октября: в Днепре ожидается пасмурный день

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 9 октября: в Днепре ожидается пасмурный день

Согласно прогнозам синоптиков, день будет пасмурным — утром небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 9 октября: 

  • Листопад — к похолоданию.
  • Снег – через 40 дней наступит зима.
  • Грачи улетели — к снегопаду.
  • Сильный ветер — к дождю или снегу.

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