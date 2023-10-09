Погода на 9 октября: в Днепре ожидается пасмурный день

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, день будет пасмурным — утром небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 9 октября:

Листопад — к похолоданию.

Снег – через 40 дней наступит зима.

Грачи улетели — к снегопаду.

Сильный ветер — к дождю или снегу.

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