Погода на 9 жовтня: у Дніпрі буде хмарно

За прогнозами синоптиків, день буде хмарним – вранці небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 жовтня:
Читайте також:
Автор:
Обов'язково захопіть з собою парасольку!
Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!
Готуйте теплі речі та парасольки!
У Дніпрі готують до відкриття перший «Прозорий офіс», що стане…