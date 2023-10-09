Погода на 9 жовтня: у Дніпрі буде хмарно

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, день буде хмарним – вранці небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 жовтня:

Сильний вітер – до дощу або снігу.

Увечері туман – до покращення погоди.

На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

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