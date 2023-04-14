ТОП-5 приложений для знакомств в Днепре: тест на астрологическую совместимость и «поиск двойника по фото»

Love.UA – приложение созданное в Украине. Работает со смартфона и компьютера. Понравившемуся пользователю можно написать, улыбнуться или поставить «оценку» его фото. Есть возможность поставить в статус профиля то, что пользователь чувствует или хочет в данный момент. Например, «хочу в кино», «нет настроения» и прочее.
Tinder – приложение популярное во всем мире. Познакомиться можно с людьми из других стран. Есть возможность задать «параметры» будущего знакомого: от цвета волос до интересов и возраста. Автоматически геолокация в программе демонстрирует пользователю всех потенциальных и подходящих по параметрам «друзей», что находятся поблизости, на расстоянии до нескольких километров. Есть возможность подключить профиль из других социальных сетей или заблокировать настойчивых пользователей.
Bado – приложением пользуются во всем мире. Одна из необычных функций доступных пользователю «поиск двойника по фото», то есть включив его можно найти того, кто будет максимально похож внешне и даже начать с ним общаться.
Teamo – дает возможность познакомиться с людьми со всего мира. Можно использовать как на компьютере, так и в смартфоне. Для регистрации в этом приложении нужно заполнить подробную анкету: указать знание языков, вредные привычки и прочее. После – пройти психологическое тестирование и загрузить свое настоящее фото. В противном случае модераторы отклонят ваш запрос. Программа выдает пользователю анкеты тех, кто имеет максимально схожие привычки и результаты тестирования. Подобрать партнера или друга можно даже пройдя тест на астрологическую совместимость. Бесплатно тут можно познакомиться только с людьми из Украины, для того, чтобы найти друзей заграницей нужно купить премиум-аккаунт.
Мобильное приложение Elizium – создано в Украине и запущено в 2021 году. Среди его функций – составление личного психологического портрета, есть возможность рассчитать совместимость с другим пользователем. После ответов на вопросы анкеты система сама рассчитывает совместимость пользователя с другими юзерами и отражает эту информацию в их профилях.
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