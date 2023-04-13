Каркаде, шпинат и вино: как покрасить яйца натуральными красителями

Один из атрибутов Пасхи – крашеные яйца, их также светят в церкви, а во время трапезы по традиции нужно съесть одно пасхальное яйцо, чтобы быть здоровым и счастливым весь год. Сегодня украсить их можно несколькими способами – с помощью термопленки с рисунком, наклейками, однотонной краской из магазина или с помощью натуральных продуктов. Журналисты dnepr.info узнали, что для этого нужно.

Первый и самый главный секрет равномерной окраски – обезжиривание. Отваренные яйца нужно протереть спиртом или уксусом.

Красный цвет

Для получения традиционного для пасхальных яиц красного цвета нужно выжать сок из свеклы и замочить в ней яйца на 3-4 часа. Жидкость должна полностью их покрывать.

Чтобы получить розовый цвет – яйца нужно залить красным вином или соком темного винограда.

Оранжевый цвет

Для получения оранжевого цвета яйца нужно отварить в луковой шелухе. Чем ее будет больше – тем насыщенее будет цвет яиц. Варить их нужно около 10 минут.

Желтый цвет

Для того, чтобы яйца окрасились в желтый нужно в литр воды добавить три столовые ложки куркумы и варить их в этой смени 5-7 минут.

Голубой цвет

Для его «создания» понадобится краснокочанная капуста. Ее нужно мелко нарезать и залив небольшим количеством воды прокипятить на медленном огне 45 минут. Когда «настой» остынет – добавить 4 столовые ложки уксуса и положить туда предварительно сваренные яйца. Через 30 минут они окрасятся в голубой цвет.

Без добавления уксуса цвет получится фиолетово-малиновым.

Фиолетовый цвет

Для получения фиолетового цвета нужно в воду добавить чая каркаде и положить яйца, а после – проварить их от 6 до 10 минут. Чем дольше варить и чем больше чая положить – тем насыщеннее будет цвет. После того, как яйца сварятся – не спешите их доставить из емкости, краска должна хорошо впитаться и закрепиться. Если продержать яйца в насыщенном растворе чая с водой, то можно получить фиолетово-черный цвет. Также с помощью чая можно получить малиновый и розовый цвета.

Если прокипятить в каркаде яйца со скорлупой желтого цвета, то на выходе получится брилиантово-зеленый цвет.

Зеленый цвет

Для получения зеленой «краски» для яиц нужно сварить крепкий отвар из шпината, петрушки, крапивы или любой другой зелени. При этом она может быть замороженной или свежей – на насыщенность это не должно повлиять. Отвар должен хорошо настояться, после чего на 4 часа в него необходимо опустить яйца.

Черный цвет

Для получения этого цвета яйца нужно 10 минут проварить в красном вине или виноградном соке.

После покраски яйца можно опустить в раствор воды и уксуса – это поможет закрепить цвет. А для того, чтобы на скорлупе получились различные рисунки – яйца можно обклеить различными декоративными наклейками, покрасить, а потом снять наклейки.

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