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  • Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:37
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Многие старинные здания Днепра за все время с начала возведения и до сегодня практически не изменили своего назначения. Так, на улице Княгини Ольги, в трехэтажном доме построенном в 1890-х годах до сих пор на первом этаже находятся магазины и конторы, а на втором и третьем живут люди и продается недвижимость.

Новости Днепра про Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

В 1890 году купец первой гильдии Абрам Зильберман купил участок, где находился дом владельца мануфактурной фабрики, но здание было заброшенным. Через время архитектором Тиссеном на нем был выстроен трехэтажный дом, на несколько корпусов, где часть помещений отводилась под конторы, а часть – для проживания. На первом этаже здания находилась контора купца с его магазинами. Деле у мануфактурной фирмы «Зильберман и Сыновья» шли хорошо, магазинов становилось все больше, новые торговые точки открывались не только в нашем городе, но и соседних. К 1910 году главная контора была переведена в Харьков, а в доме в Днепре осталось только управляющее магазинами отделение и магазины. Часть здания сдавали внаем.

Новости Днепра про Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

До 1910 года в доме находилась Служба пути Екатерининской железной дороги, несколько магазинов Зильбермана и частные квартиры. В 1919 году здание было национализировано, но по сути не изменилось. На первых этажах были магазины, сберкасса, почтовое отделение, а на верхних – квартиры.

В 1943 году здание сгорело. Тогда же в городе появились слухи, что перед смертью в 1904 году Зильберман спрятал в подпол дома несколько слитков золота, указывалось даже место – под стеллажами с тканью в одном из магазинов (в доме их было два). Говорили, что хитрый владелец обустроил сейф даже в тайне от семьи и складывал туда переведенную в твердый металл выручку. На развалинах здания регулярно стали появляться желающие отыскать золото. К тому моменту уже мало кто помнил где располагались магазины в доме, опознать комнаты после военных действий было тяжело.

Новости Днепра про Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

Дом Зильбермана в 1943-1944 годах был опасным местом, пострадавший от бомб и огня он частично обваливался, части фасада могли обвалиться в любой момент. А один из «охотников» за золотом даже погиб, оступившись в темноте он упал и ударился головой. Другие поговаривали, что у него был сообщник, они нашли золото и один «искатель» просто избавился от «коллеги» чтобы не делить добычу. Но уже через несколько лет разговоры о тайнике Зильбермана затихли и о золоте никто не вспоминал.

Новости Днепра про Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

 К 1949 году один из корпусов дома был восстановлен и в там поселились люди, а на первом этаже открылся магазин одежды. Другой корпус, выходящий на проспект, восстановили позже и до 1990-х годов он использовался трестом «Днепрогеология».

В начале 2000-х дом отреставрировали. Сегодня на первом этаже тут, как и 100 лет назад, размещаются различные магазины, а на втором и третьем живут люди. Купить четырехкоманатную квартиру тут можно за 2,4 млн грн.

Новости Днепра про Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)Русский

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