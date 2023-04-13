Каркаде, шпинат та вино: як пофарбувати яйця натуральними барвниками

Один із атрибутів Великодня – фарбовані яйця, їх також світять у церкві, а під час трапези за традицією потрібно з'їсти одне великодне яйце, щоб бути здоровим та щасливим весь рік. Сьогодні прикрасити їх можна кількома способами – за допомогою термоплівки з малюнком, наклейками, однотонною фарбою із магазину або за допомогою натуральних продуктів. Останній спосіб вважать найбезпечнішим та автентичним. Журналісти dnepr.info довідалися, що для цього потрібно.

Перший і найголовніший секрет рівномірного забарвлення – знежирення. Відварені яйця потрібно протерти спиртом чи оцтом.

Червоний колір

Для отримання традиційного для великодніх яєць червоного кольору потрібно вичавити сік з буряка і замочити в ньому яйця на 3-4 години. Рідина має повністю їх покривати.

Щоб отримати рожевий колір, яйця потрібно залити червоним вином або соком темного винограду.

Помаранчевий колір

Для отримання помаранчевого кольору яйця потрібно відварити в лушпинні цибулі. Чим її буде більше – тим більш насиченим буде колір. Варити слід до 10 хвилин.

Жовтий колір

Для того, щоб яйця пофарбувалися в жовтий, потрібно в літр води додати три столові ложки куркуми і варити їх у цій суміші 5-7 хвилин.

Блакитний колір

Для його «створення» знадобиться червоно-качанна капуста. Її потрібно дрібно нарізати і заливши невеликою кількістю води прокип’ятити на повільному вогні 45 хвилин. Коли «настій» охолоне – додати 4 столові ложки оцту та покласти туди заздалегідь зварені яйця. Через 30 хвилин вони забарвляться у блакитний колір. Без додавання оцту колір вийде фіолетово-малиновим.

Фіолетовий колір

Для отримання фіолетового кольору потрібно додати в воду чаю каркаде і покласти яйця, а після – проварити їх від 6 до 10 хвилин. Чим довше варити і чим більше чаю покласти – тим більш насиченим буде колір. Після того, як яйця зваряться – не поспішайте доставити їх з ємності, фарба повинна добре вбратися і закріпитися. Якщо протримати яйця в насиченому розчині чаю з водою, можна отримати фіолетово-чорний колір. Також за допомогою чаю можна отримати малиновий та рожевий кольори.

Якщо прокип’ятити в каркаде яйця зі шкаралупою жовтого кольору, то на виході вийде діамантово-зелений колір.

Зелений колір

Для отримання зеленої «фарби» для яєць потрібно зварити міцний відвар зі шпинату, петрушки, кропиви чи будь-якої іншої зелені. При цьому вона може бути замороженою чи свіжою – на насиченість це не повинне вплинути. Відвар повинен добре настоятись, після чого на 4 години в нього необхідно опустити яйця.

Чорний колір

Для отримання цього кольору яйця потрібно 10 хвилин проварити у червоному вині чи виноградному соку.

Після фарбування яйця можна опустити у розчин води та оцту – це допоможе закріпити колір. А щоб на шкаралупі вийшли різні малюнки – яйця можна обклеїти різними декоративними наклейками, пофарбувати, а потім зняти наклейки.

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