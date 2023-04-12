Кто может потерять бронь от мобилизации и кому ее точно не дадут

Украинская армия не испытывает нехватки в кадрах, но мобилизационный процесс продолжается. Часть военнообязанных в стране забронированы предприятиями, но есть ряд случаев, когда «бронь» могут снять или отменить.
Получить бронь от мобилизации могут сотрудники органов государственной власти, выполняющие функции управления государством. Также сюда относятся работники предприятий, которые выполняют мобилизационные заказы, работы для обеспечения потребностей ВСУ и те, кто трудится на объектах критической инфраструктуры. Сюда входят также предприятия критически важные для экономики страны.
Бронь от мобилизации оформляется раз в шесть месяцев.
Не могут быть забронированы военнообязанные, специальность которых указана в списке Главнокомандующего ВСУ.
Даже, если военнообязанный трудится на предприятии, которое забронировало своих сотрудников, его бронь все же может быть отменена в таких случаях: увольнение сотрудника или ликвидация самого предприятия, предоставляющего бронь, лишение организации статуса критически важной для функционирования экономики или обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, завершение предприятием производства товаров или выполнения работ для обеспечения потребностей ВСУ. Также банально бронь могут отменить по истечении ее срока действия.
Если военнообязанный не забронирован предприятием от мобилизации, но получил отсрочку она может быть отменена в таких случаях: непригодность к военной службе в течение полугода не подтверждена ВЛК либо инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК. Отсрочку уберут, если один из трех детей достиг 18-летнего возраста или исчезла необходимость попечительства за родственником или ребенком с инвалидностью I или II группы либо уже не нужна опека за больным супругом или родителями супруга, после заключения МСЭК. Отсрочку теряют и те, кто закончил обучение в вузе, аспирантуре, докторнатуре, военнообязанный перестал работать преподавателем или учителем. В остальных случаях и бронь, и отсрочка считаются действительными.
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