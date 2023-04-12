Кому ждать прибавку к пенсии: в июне часть пенсионеров Днепра получит доплаты

Если такой стаж появится только в апреле – пенсионеру придется лично обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета выплат. При проведении перерасчета увеличивается размер пенсии. А вот на сколько – это вопрос индивидуальный. Сумма зависит от страхового стажа и заработка. Работники Пенсионного фонда сами выбирают оптимальный вариант расчета: учитывают либо только приобретенный стаж, либо страховой стаж и зарплату.
«Если после выхода на пенсию человек работал и получал заработок меньше, чем тот, с которого был начислен размер пенсии, то его учет уменьшит индивидуальный коэфицинт от которого зависит размер начислений, поэтому в таком случае будет засчитан только страховой стаж, полученный после предыдущего назначения пенсии», — пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Повышенную пенсию получат примерно 600 тыс человек. Но вот положенную, новую сумму они получат не сразу, а только лишь в июне. Тогда же им выплатят и надбавку, сразу за все месяцы ожидания. «При перерасчете нужно учесть все месяцы работы, включая первый квартал текущего года. Но работодатели могут сдавать отчеты за первый квартал почти до средины мая. Поэтому перерасчет можно будет сделать лишь тогда, когда данные об уплате страховых взносов поступят в электронный реестр», — отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
До этого в Украине была проведена индексация выплат для тех пенсионеров, которые не работают. Работающим пенсию не индексируют.
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