Похожие на странные подсвечники: как выглядели первые линии электропередач в Днепре и фонари в Днепре

В Днепр электричество «добралось» только к 1890-м годам. В 1896 году Городская Дума на заседании впервые рассмотрела проект строительства электрических сетей. Финансировать его собирались частично из городского бюджета, а частично – привлекать частных инвесторов. Уже через год в городе было основано «Центральное электрическое общество», а 1902 году была открыта Центральная электрическая станция. Тогда в городе уже насчитывалось 450 фонарей для освещения улиц. Часть из них работали только до часу ночи, остальные – светили до восхода солнца. Один час работы одного фонаря стоил почти 5 копеек, что было довольно дорого.
Свет старались использовать экономно. За экономию отвечали полицейские. До этого улицы освящали с помощью керосиновых ламп, а по праздникам для создания большего количества света в витринах магазинов зажигали свечи.
К 1910 году свет провели в учебные заведения города, электричество стало доступно для кинотеатров, домов и предприятий.
Во время Первой мировой войны с электричеством в городе возникли проблемы. Подававшая его станция не могла дать нужной мощности из-за того, что не хватало угля и временно улицы остались без света, а трамваи перестали ходить, заводы также остановились. Надалить бесперебойную поставку электричества удалось только к 1920 году, но освещение работало нестабильно. Но в 1923 году проблема была решена, а к 1929 году свет был не только по всей правобережной части города, но и «зашел» на левый берег, благодаря чему там стали строиться новые заводы. В частности, помимо них электричество провели и на жилмассив Мандрыковка, который тогда считался пригородом.
В 1932 году после строительства ДнепроГЭС электричества стало намного больше, что позволило работать еще большему количеству заводов и «осветить» еще большее количество фонарей на улицах Днепра, запустить новые маршруты трамваев.
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