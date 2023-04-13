За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБ

Сегодня Чистый четверг, день, когда по традиции принято печь паски. Для тех, кто не любит заниматься выпечкой, не имеет свободного времени уже готовые паски продают в магазинах Днепра. Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется в этом году купить пасхальную выпечку в трех самых крупных торговых сетях города АТБ, «Варусе» и «Сильпо».

В торговой сети АТБ продают пока что только готовую выпечку с хлебзаводов. Цена зависит от производителя и веса изделия. Небольшой пасхальный кекс весом в 100 грамм обойдется в среднем в 20 грн, 150 грн уже отдают по 27 грн, 250 грамм паски стоят от 41 грн, а вот 400 граммовое изделие – 62 грн.

В сети «Варус» за 100 грамм праздничной выпечки под названием «Паска домашня» (не заводской, а сделанной в пекарне магазина) обойдется 22 грн. Ценник на изделии своим цветом сообщает, что это акционная цена. Без скидки такая паска стоила бы почти 28 грн.

А вот «Паска традиционная» обойдется со скидкой в 18 грн вместо 23 грн за вес в 100 грамм. Также есть выпечка с названием «Паска Великодня» почти по 23 грн за 100 грамм. Чем они отличаются на вид сказать сложно, разве что праздничным декором.

Паску с цукатами весом 500 грамм можно купить за 185 грн. Без акции за нее просили бы 231 грн. Торговая сеть пишет, что на всю праздничную выпечку у нее скидки и этим «заманивает» покупателей.

В «Сильпо» купить выпечку под названием «Кекс Крафтар Пасхальный» можна по цене 29 грн за 100 грамм.

Паска весом в 300 грамм обойдется 69,99 грн.

Напомним, ранее мы уже подсчитывали, сколько обойдется купить все компоненты для приготовления паски.

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