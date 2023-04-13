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За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБ

Сегодня 12:39
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Сегодня Чистый четверг, день, когда по традиции принято печь паски. Для тех, кто не любит заниматься выпечкой, не имеет свободного времени уже готовые паски продают в магазинах Днепра. Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется в этом году купить пасхальную выпечку в трех самых крупных торговых сетях города АТБ, «Варусе» и «Сильпо».

В торговой сети АТБ продают пока что только готовую выпечку с хлебзаводов. Цена зависит от производителя и веса изделия. Небольшой пасхальный кекс весом в 100 грамм обойдется в среднем в 20 грн, 150 грн уже отдают по 27 грн, 250 грамм паски стоят от 41 грн, а вот 400 граммовое изделие – 62 грн.

Новости Днепра про За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБ

В сети «Варус» за 100 грамм праздничной выпечки под названием «Паска домашня» (не заводской, а сделанной в пекарне магазина) обойдется 22 грн.  Ценник на изделии своим цветом сообщает, что это акционная цена. Без скидки такая паска стоила бы почти 28 грн. 

Новости Днепра про За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБ

А вот «Паска традиционная» обойдется со скидкой в 18 грн вместо 23 грн за вес в 100 грамм. Также есть выпечка с названием «Паска Великодня» почти по 23 грн за 100 грамм. Чем они отличаются на вид сказать сложно, разве что праздничным декором.

Новости Днепра про За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБ

Паску с цукатами весом 500 грамм можно купить за 185 грн. Без акции за нее просили бы 231 грн. Торговая сеть пишет, что на всю праздничную выпечку у нее скидки и этим «заманивает» покупателей.

Новости Днепра про За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБ

В «Сильпо» купить выпечку под названием «Кекс Крафтар Пасхальный» можна по цене 29 грн за 100 грамм.

Новости Днепра про За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБ

Паска весом в 300 грамм обойдется 69,99 грн.

Новости Днепра про За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБ

Напомним, ранее мы уже подсчитывали, сколько обойдется купить все компоненты для приготовления паски.

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Новости Днепра про За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБУкраїнська Новости Днепра про За сколько можно купить паски в магазинах Днепра: в «Сильпо», «Варусе» и АТБРусский

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