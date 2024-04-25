В Днепре на маршрут вернется популярный троллейбус

В Днепре снова будет курсировать троллейбус №21.

С 26 апреля на маршруты снова вернутся троллейбусы №21. На бульваре Славы завершился ремонт дорожного покрытия, поэтому транспорт снова будет курсировать как обычно.

Нормальный график вернут и для троллейбуса №16, работавшего в усиленном режиме.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре скоро появятся трамваи из Германии. Город зимой закупил 26 трамваев по «символической» цене. Они не новые, но отремонтированные и «на ходу». Цена за более чем два десятка подержанных вагонов – 31 тысяча 200 евро, то есть стоимость одного составляет 1200 евро.

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