В Днепре на маршрут вернется популярный троллейбус

С 26 апреля на маршруты снова вернутся троллейбусы №21. На бульваре Славы завершился ремонт дорожного покрытия, поэтому транспорт снова будет курсировать как обычно.
Нормальный график вернут и для троллейбуса №16, работавшего в усиленном режиме.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре скоро появятся трамваи из Германии. Город зимой закупил 26 трамваев по «символической» цене. Они не новые, но отремонтированные и «на ходу». Цена за более чем два десятка подержанных вагонов – 31 тысяча 200 евро, то есть стоимость одного составляет 1200 евро.
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