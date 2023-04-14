ТОП-5 застосунків для знайомств у Дніпрі: тест на астрологічну сумісність та «пошук двійника по фото»

В епоху смартфонів та інтернету все більше людей проводять життя в «екрані» телефону. Різні програми дають доступ до нових знань, новин, а ще за допомогою смартфона можна знайти друзів та другу половинку. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 найпопулярніших застосунків і сайтів для знайомства.

Love.UA – застосунок створений в Україні. Працює зі смартфона та комп’ютера. Користувачеві, що сподобався, можна написати, посміхнутися або поставити «оцінку» його фото. Є можливість поставити статус профілю те, що користувач відчуває чи хоче в даний момент. Наприклад, «хочу в кіно», «немає настрою» та інше.

Tinder – застосунок популярний у всьому світі. Тут можна познайомитись з людьми з інших країн. Є можливість задати «параметри» майбутнього знайомого: від кольору волосся до інтересів та віку. Автоматично геолокація в програмі демонструє користувачу всіх потенційних і відповідних параметрам «друзів», що знаходяться поблизу, на відстані до кількох кілометрів. Є можливість підключити профіль із інших соціальних мереж або заблокувати наполегливих користувачів.

Badoо – застосунком користуються у всьому світі. Одна з незвичайних функцій доступних користувачеві «пошук двійника по фото», тобто включивши його можна знайти того, хто буде максимально схожий зовні і навіть почати з ним спілкуватися.

Teamo – дає можливість познайомитись з людьми з усього світу. Можна використовувати як на комп’ютері, так і смартфоні. Для реєстрації потрібно заповнити докладну анкету: вказати знання мов, шкідливі звички та інше. Після – пройти психологічне тестування та завантажити своє справжнє фото. В іншому випадку модератори відхилять ваш запит. Програма видає користувачеві анкети тих, хто має максимально схожі звички та результати тестування. Підібрати партнера чи друга можна навіть пройшовши тест на астрологічну сумісність. Безкоштовно тут можна познайомитися тільки з людьми з України, для того, щоб знайти друзів закордоном, потрібно купити преміум-акаунт.

Мобільний застосунок Elizium – створений в Україні та запущений у 2021 році. Серед його функцій – складання особистого психологічного портрета, можна розрахувати сумісність з іншим користувачем. Після відповіді питання анкети система сама розраховує сумісність користувача з іншими юзерами і показує цю інформацію у профілях.

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