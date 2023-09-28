В Днепре неизвестные перекрыли заезд скорым и пожарным во двор многоэтажки

Преграду уже убрали.

На Победе кто-то поставил преграду на заезде во двор многоэтажки. Вероятно, это сделали местные, чтобы не пускать чужие автомобили в дома.

Как сообщили в инспекции по благоустройству, самовольно установленные сооружения незаконны и подлежат демонтажу.

На днях подчиненным инспекции Коммунальным предприятием демонтировано незаконное перекрытие въезда во двор многоэтажного жилого дома на ж/м Победа, что делало невозможным проезд пожарных автомобилей и скорой медицинской помощи.

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