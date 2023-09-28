В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: что известно

Спасибо нашим защитникам!

Во время тревоги, которая продолжалась с 11:48 до 12:32, в Кривом Роге слышали взрыв.

Как стало известно, в регионе работала противовоздушная оборона – наши защитники сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Еще минус один. Наши защитники сбили в небе над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. ПВО – лучшие! Спасибо! – написал он.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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