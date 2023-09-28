В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень

В селе Сурско-Литовское под колесами электропоезда погиб 16-летний парень.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Предварительно известно, что электропоезд, двигаясь по маршруту, допустил наезд на несовершеннолетнего парня, который шел рядом с путями на встречу поезду.
К сожалению, от полученных травм подросток умер на месте.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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