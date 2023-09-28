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Метеоролог рассказала, какой будет погода в октябре и когда ждать первый снег

Сегодня 12:53
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Погода удивляет!

Новости Днепра про Метеоролог рассказала, какой будет погода в октябре и когда ждать первый снег

В этом году сентябрь можно назвать 4 месяцем лета: осадков почти не было, а температура воздуха днем не опускалась ниже +20.

Каким будет октябрь и когда ожидается первый снег – рассказала метеоролог Вазира Мартазинова в пресс-центре «Укринформа».

По ее прогнозу, второй месяц осени в Украине будет теплее нормы.

Норма среднемесячной температуры в октябре – около 8°С. В этом году она будет выше, чем в прошлом. В частности, на западе Украины температура воздуха будет на 2-4°С выше нормы и составит 12-13°С. На остальной территории страны температура будет еще больше – около 12-15°С, – сказала она.

По словам метеоролога, больше всего осадков в октябре ожидается в Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Осадки там составят 120–150% от месячной нормы, которая составляет 40–50 мм. В то же время засушливыми будут Сумщина, Полтавщина и Днепропетровщина.

Ноябрь также будет теплее, чем в прошлом году. По прогнозу Мартазиновой, в середине ноября можно ожидать первый снег, который быстро растает.

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