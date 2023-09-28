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  • У Дніпрі невідомі перекрили заїзд швидким та пожежникам у двір багатоповерхівки

У Дніпрі невідомі перекрили заїзд швидким та пожежникам у двір багатоповерхівки

Сьогодні 20:47
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Перепону вже прибрали.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі перекрили заїзд швидким та пожежникам у двір багатоповерхівки

На Перемозі хтось поставив перепону на заїзді до двору багатоповерхівки. Ймовірно, це зробили місцеві, щоб не пускати чужі автомобілі до будинків.

Як повідомили в інспекції з благоустрою, самовільно встановлені споруди є незаконними і підлягають демонтажу.

Днями підпорядкованим інспекції Комунальним підприємством демонтовано незаконне перекриття в’їзду у двір багатоповерхового житлового будинку на ж/м Перемога, що унеможливлювало проїзд пожежних автомобілів та швидкої медичної допомоги.

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі перекрили заїзд швидким та пожежникам у двір багатоповерхівкиУкраїнська

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