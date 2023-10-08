Воевал еще с АТО: в боях с агрессором погиб доброволец с Днепропетровщины

Об этом сообщил председатель Каменской РГА Олег Гапич.
Андрей Самохин защищал Украину с 2014 года, когда участвовал в АТО/ООС.
Муж служил старшим наводчиком противотанкового взвода.
С начала полномасштабной агрессии принимал участие в боевых действиях в Херсонской, Донецкой (Бахмут) и Харьковской (Купянск) областях.
У него остались жена, родители, сестра и брат, тоже служащий в рядах ВСУ.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким воина. Вечная память Герою.
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