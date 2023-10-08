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Воевал еще с АТО: в боях с агрессором погиб доброволец с Днепропетровщины

Сегодня 18:25
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Возле н.п. Кисловка Купянского района Харьковской области погиб солдат ВСУ Самохин Андрей Владимирович, 1987 г.р.

Новости Днепра про Воевал еще с АТО: в боях с агрессором погиб доброволец с Днепропетровщины

Об этом сообщил председатель Каменской РГА Олег Гапич.

Андрей Самохин защищал Украину с 2014 года, когда участвовал в АТО/ООС.

Муж служил старшим наводчиком противотанкового взвода.

С начала полномасштабной агрессии принимал участие в боевых действиях в Херсонской, Донецкой (Бахмут) и Харьковской (Купянск) областях.

У него остались жена, родители, сестра и брат, тоже служащий в рядах ВСУ.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким воина. Вечная память Герою.

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Новости Днепра про Воевал еще с АТО: в боях с агрессором погиб доброволец с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Воевал еще с АТО: в боях с агрессором погиб доброволец с ДнепропетровщиныРусский

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