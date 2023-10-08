За День у Дніпрі трапилось 4 серйозних ДТП (ФОТО)

На з’їзді з Усть-Самарського мосту в автомобіля Ford відмовили гальма.
Дві машини зіткнулися на вулиці Гагаріна, біля Дніпропетровського університету внутрішніх справ.
В аварію потрапив автомобіль Chevrolet на вулиці Калинова.
На перехресті пр. Поля та вулиці Гавриленко зіткнулися Renault та Opel.
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