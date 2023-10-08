За День у Дніпрі трапилось 4 серйозних ДТП (ФОТО)

Сьогодні, станом на 17 годину вечора, у Дніпрі сталося 4 серйозні ДТП.

На з’їзді з Усть-Самарського мосту в автомобіля Ford відмовили гальма.

Дві машини зіткнулися на вулиці Гагаріна, біля Дніпропетровського університету внутрішніх справ.

В аварію потрапив автомобіль Chevrolet на вулиці Калинова.

На перехресті пр. Поля та вулиці Гавриленко зіткнулися Renault та Opel.

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